Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 2 köyde çıkan yangın söndürüldü
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Bingöl'de 2 köyde çıkan yangın söndürüldü

47 dakika önce

Bingöl'ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Bingöl'de 2 köyde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Bingöl'ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangınlar, Merkeze bağlı Küçüktekören ve Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangınlara, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangınlara, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve toplam 12 personel ekibinin müdahale ettiği öğrenildi. Yangınlar, ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - BİNGÖL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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