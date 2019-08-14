Bingöl'de 2 köyde çıkan yangın söndürüldü
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Bingöl'ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Bingöl'ün iki köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Yangınlar, Merkeze bağlı Küçüktekören ve Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangınlara, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangınlara, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve toplam 12 personel ekibinin müdahale ettiği öğrenildi. Yangınlar, ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - BİNGÖL
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