Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Yolçatı uygulama noktasında farklı günlerde 2 yolcu otobüsünde "İmla ve Ezber" isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle yapılan aramada, 5 kilogram esrar, 5 kilogram metamfetamin ve 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.