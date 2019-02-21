Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 2'si Terör Suçundan 5 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de 2'si Terör Suçundan 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.

Bingöl'de 2'si Terör Suçundan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ocak ayında yapılan çalışmalarda, 2'si terör, 11'i kaçakçılık, 18'i asayiş ve 537'si askeri suçtan olmak üzere 568 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen kişilerden, 2'si terör suçundan 3'ü de değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:28 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
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