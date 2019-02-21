Bingöl'de 2'si Terör Suçundan 5 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.
BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'nca Ocak ayında yapılan çalışmalarda, 2'si terör, 11'i kaçakçılık, 18'i asayiş ve 537'si askeri suçtan olmak üzere 568 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen kişilerden, 2'si terör suçundan 3'ü de değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:28 Kaynak: DHA
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