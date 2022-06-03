Bingöl'de 2 sığınak ve EYP imha edildi

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya ait 2 adet sığınak ve tüp içinde hazırlanmış EYP ele geçirilerek imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 adet sığınakta, 1 adet piknik tüpü içerisinde hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı Madde(EYP) düzeneği ve muhtelif yaşam ve gıda maddesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)