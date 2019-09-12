Bingöl'de 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 700 kilo esrar, 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Genç ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri ile bölgede yapılan aramalarda 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi. Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken esrara ise el konuldu. Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görünüt Dökümü

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Ele geçirilen esrar

Kenevir tarlası

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 14 MB

Haber Aziz ÖNAL-Kamera BİNGÖL,(DHA)

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