Bingöl'de 2 vali yardımcısı açığa alındı - Son Dakika

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 vali yardımcısı açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Bingöl'de de görevden iki isim alındı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma kapsamında açığa alınanların vali yardımcıları Y.G ile A.İ.B. olduğu öğrenildi. - BİNGÖL