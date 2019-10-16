Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bingöl'de son 2 yılda 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Bingöl'de son 2 yılda 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlara göre, 2018 ile 2019 yılları arasında 230 kent merkezinde olmak üzere 4 bin 374 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda bir terörist sağ, 32 terörist ölü ele geçirildi, 2 terörist teslim oldu, teröristlere yardım ve yataklık eden PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütünden 550 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 118'i tutuklandı.

Yapılan arazi aramalarında 60 sığınak imha edildi, 2 ton 546 kilo patlayıcı, 51 el bombası, 18 mayın, 52 silah ve bu silahlara ait 6 bin 169 mermi bulundu.

Aynı dönemde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan 546 operasyonda gözaltına alınan 858 şüpheliden 109'u tutuklandı, 8 ton 13 kilogram esrar, 63 kilo 871 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 65 gram kokain, 7 kilo 575 gram metamfetamin, 6 bin 332 uyuşturucu hap, 3 milyon 447 bin 187 kök Hint keneviri ve 304 kilo 908 gram eroin ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Faili meçhul olaylara karışan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 2 yılda 35 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]