Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 20 bin çocuk Kur'an kursu eğitimi aldı
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Bingöl'de 20 bin çocuk Kur'an kursu eğitimi aldı

1 saat önce

Bingöl'de 20 bin çocuk, yaz tatilinde Kur'an kursu eğitimi aldı.

Bingöl'de 20 bin çocuk Kur'an kursu eğitimi aldı, System.String[]
Bingöl'de 20 bin çocuk, yaz tatilinde Kur'an kursu eğitimi aldı.

Bingöl'de Yaz Kur'an kursları bugün itibariyle sona erdi. Camileri renklendiren çocuklar için bugün kapanış programı düzenlendi.Merkez Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 2 bin çocuğun katıldığı programda öğrencilerden biri Kur'an-ı Kerim, ezan ve sala okundu.

Kurslarla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Muharrem Genç, "20 bine yakın çocuklarımızı cami ve Kur'an kurslarımızda misafir ettik. Sevinçliyiz, camilerimizi tanıdılar ve hemen bayramı idrak edecekler. Yaklaşık 800 din görevlisi kuran kursların görev aldı. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sınavla yetişkinleri ve liyakatlıları almaya çalıştık, çok güzel bir dönem geçirdik" dedi.

Kursa katılan çocuklardan İbrahim Ataş ise Kur'an ve duaları öğrendiklerini aktardı.

Müftü Genç'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile 2 bin öğrenci ve velilerinin katıldığı program sonunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİNGÖL
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:51 Kaynak: İHA
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