Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı

6 saat önce

Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldıBİNGÖL'de, 20 yıl önce Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdi.

Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı

BİNGÖL'de, 20 yıl önce Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdi.

Bingöl'de, Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında 20 yıldır süren kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı. İki ailenin barışma kararının ardından barış yemeği programı düzenlendi. Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, 2 ailenin fertleri din adamlarının da şahitliğinde Kuran-ı Kerim'in altından geçerek, el sıkışıp barıştı.

Barış yemeğinde konuşan Vali Kadir Ekinci, birlik ve beraberlik mesajı vererek, barışan ailelere teşekkürlerini iletti. Vali Ekinci, "Elleri öpülesi, Alakuştekin ve Sarıdağ ailelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine bir barışı kardeşliği onlar kabul etmeselerdi burada tesis etmek mümkün olmayacaktı. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Milletimiz zor zamanları yaşıyor. İçeriden ve dışarıdan bizleri bölmek ve parçalamak isteyen ezanımızla, bayrağımızla, istikbalimizle, derdi olan düşmanlığı olanlar var. Dolayısıyla böylesi zamanlarda bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde olmak her daim kardeşliğimizi muhafaza etmektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise barışmanın önemine değindi. Yılmaz, "Cenabı Allah bize kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. Islah edin diyor. Barıştırın diyor. İnsanoğlunun olduğu yerde, ihtilaf bitmez. Her zaman kavga olabilir, her zaman ihtilaf olabilir, önemli olan bunları sürdürmemek. Bir yerde bunlara son verip, geleceğe birlik beraberlik içinde yürüyebilmek, kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim için bir emirdir. Bu emri bugün yerine getiriyoruz. Barışmak, affetmek insanı zayıf düşürmez, küçültmez aksine daha kuvvetli yapar" diye konuştu.

Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı

Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:11 Kaynak: DHA
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