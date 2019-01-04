Bingöl'de 2018'de 5 İşletmeye 82 Bin TL Ceza Kesildi

Bingöl'de geçtiğimiz yıl 5 gıda işletmesine 82 bin 712 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Bingöl'de geçtiğimiz yıl 5 gıda işletmesine 82 bin 712 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Müdürü Burhan Bahadır'ın katıldığı denetimde, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, denetleme yapıp talepleri de dinlendi.



Denetimlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda titizlikle yapılacağını belirten İl Müdürü Burhan Bahadır, 2018 yılı içinde birçok işletmeye idari para cezası kesildiğini aktardı.



Gıda ve gıda ile temas eden madde malzemelerin üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim yapıldığını aktaran Bahadır," Tüketiciye her zaman yeterli güvenli gıda arzının sağlanması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar, çeşitlilikte gıda sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.



Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle merkez ve ilçelerde 224 adedi üretim yeri olmak üzere toplam bin 615 adet kayıtlı satış, toplu tüketim ve yem işletmesi bulunduğuna değinen Bahadır," Bu işletmelerimizde son bir yıl içerisinde 2 bin 730 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerin 531 adedi süt, et işleme, hazır yemek, bal paketleme, fırın, pastahane gibi üretim işletmelerimizde, geri kalan 2 bin 152 denetim gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılmıştır. 47 adedi ise yem üretim ve satış yerinde gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında yapılan kontroller sonucunda, 5 işletmeye 82 bin 712 TL idari para cezası uygulanmıştır"diye bilgi verdi. - BİNGÖL

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