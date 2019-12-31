Bingöl'de 202 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 202 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 202 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalarda Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında temin ettikleri yüklü miktardaki esrarı Genç ilçe ve Bingöl il merkezine getirerek yaklaşan yılbaşı tatili öncesi dağıtıcı torbacılara satışa sunacakları bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Genç ilçesinin Çamlık mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu tespit köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin tepki vermesi üzerine arazide dere yatağına gizlenmiş 13 siyah poşet içerisinde 202 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir." denildi.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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