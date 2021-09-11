Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 15 noktada kurutulmaya bırakılmış 205 kilogram skunk, 1662 kök kenevir ve 11 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.