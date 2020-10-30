Bingöl'de 21 kilogram esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar ile 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada: " İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım - 4 operasyonu kapsamında dere yatağı kenarında 2 çuval içerisinde kurutulmaya bırakılmış 10 kilogram kubar esrar ve 2 poşet içerisinde 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirilmiştir"denildi. - BİNGÖL