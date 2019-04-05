Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 23 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de 23 Şüpheli Tutuklandı

36 dakika önce

Bingöl'de jandarma ekiplerinin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada yakalanan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de 23 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekiplerinin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada yakalanan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mart ayı içinde aranması bulunan şahısların üzerine yoğun bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında aranan bin 696 şahıs bulunarak işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'sinin terör, 8'inin kaçakçılık, 53'ü'nün ise asayiş olaylarından arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa
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