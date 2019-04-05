Bingöl'de 23 Şüpheli Tutuklandı
36 dakika önce
Bingöl'de jandarma ekiplerinin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada yakalanan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli tutuklandı.
Bingöl
'de jandarma ekiplerinin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada yakalanan aranma kaydı bulunan 23 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Mart ayı içinde aranması bulunan şahısların üzerine yoğun bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında aranan bin 696 şahıs bulunarak işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'sinin terör, 8'inin kaçakçılık, 53'ü'nün ise asayiş olaylarından arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
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