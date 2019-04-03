Bingöl'de 235 Kişi İstihdam Edildi
1 saat önce
Bingöl'de geçtiğimiz ay 235 kişi istihdam edildi.
Bingöl'de geçtiğimiz ay 235 kişi istihdam edildi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Mart 2019 faaliyet raporunu açıkladı. Mart ayı içinde 87 kişiye işsizlik sigortası maaşının bağlandığı belirtilen açıklamada, "İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 93 kişilik program düzenlenmiş, 235 kişi işe yerleştirilmiştir. 220 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmış, 1079 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 80 iş yeri ve 5 okul ziyaret edilmiş, 87 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır. Mesleki eğitim kursları kapsamında 128 kişilik kurs düzenlenmiştir" denildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:53 Kaynak: İHA
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