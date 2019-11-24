Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney konuşmasında öğretmenin sadece bilgi nakleden değil, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen bir sanatkar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Zira öğretmen, sadece öğreten, bilgi nakleden değil, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen sanatkarlardır. Medeniyetimizin güzelliklerini, kültürümüzün renklerini yeni nesillere aşılayan, dünyanın özlem duyduğu huzurun mimarlarıdır. Birlik ve beraberliğimizin temeli olan, aydınlık nesiller yetiştirmek için büyük sabır ve özveri gösteren, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir."

Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen futbol, basketbol, masa tenisi, voleybol, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Göreve başlayan yeni öğretmenlerin yemin töreniyle sona eren programa Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.