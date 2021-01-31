Bingöl'de 2500 rakımlı Hesarek'te kayak keyfi - Son Dakika

Bingöl'de 2500 rakımlı Hesarek'te kayak keyfi

Pandemi kurallarına dikkat eden ve özel izinle merkeze gelenler, kısıtlamadan muaf kayak yapmanın tadını çıkardı

BİNGÖL - Bingöl'ün 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi, kar yağışının ardından açıldı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen kısıtlamadan muaf tatilciler de kayak merkezine akın etti.

Bingöl'de yılın yaklaşık 6 ayında karı eksilmeyen 2500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, profesyonel ve amatör kayakçılar için pistleri, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle kayakseverleri ağırlıyor. İl merkezine 34 kilometre uzaklıkta Dikme köyünde yer alan kayak merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde merkezlerinden biri haline geldi. Her yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan kayak merkezi, çevre illerden gelen vatandaşların da uğrak noktası oldu. Bu kış sezonunda korona virüs (Covid-19) nedeniyle kayak merkezindeki otelde misafirler HES kodu uygulamasıyla kalırken, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar tur şirketleriyle anlaşarak ilgili kurumlardan alınan izinlerle kayak merkezine geldi. Geçmiş yıllara göre salgın nedeniyle daha az talep gören merkezde aileler, kayak yaparak hafta sonunun tadını çıkardı.

Covid-19 yüzünden evde bunaldıklarını ve hafta sonunu değerlendirmek için kayak merkezine geldiğini belirten Erkan Korkmaz, "Bingöl'de oturuyorum. Korona yüzünden evde bunaldık. Mesafeye uyarak fırsat buldukça Hesarek'e geliyoruz, kayıyoruz. Dışardaki vatandaşlara da gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir yer. Piknik yeri, aile yeri. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Dikme köyünde yaşayan Ali Cengiz de, ara tatilde Bingöl'e yağan karın ardından kayağa geldiğini ifade ederek, "Bu köyde oturuyorum. Koronadan dolayı evde sıkıldık. Bingöl'e tatilde kar çok yağdı. Biz de kaymaya geldik. Hastalıktan dolayı gelemiyorduk. İsteriz ki herkes gelip burada kaysın" diye konuştu.

İlk defa Hesarek'e geldiğini dile getiren Enes Kaya ise, "Arkadaşlarla birlikte tur şirketiyle anlaştık. Valilikten iznimizi alarak buraya geldik. Hesarek'e ilk defa geldim. Çok beğendim, güzel bir yer. Eğlenceli zamanlar geçirdim. Dışardaki insanları da buraya bekliyoruz, güzel ve eğlenceli bir yer" şeklinde konuştu.