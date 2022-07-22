Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

22.07.2022 18:55
Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, 8 tarla ve bir noktada 142 bin kök Hint keneviri, 110 bin kök skunk, 3 kilo 530 gram toz esrar, 3 su motoru ve sulama hortumu bulundu.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi - Son Dakika
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