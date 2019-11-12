Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 işletmeye ceza kesildi
Son Dakika Güncel Bingöl'de 26 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika

Bingöl'de 26 işletmeye ceza kesildi

6 saat önce

Bingöl Belediyesi, kamuya ait alanlara izinsiz bir şekilde reklam materyalleri astığı tespit ettiği 26 işletmeye 13 Bin TL idari para cezası kesti.

Bingöl'de 26 işletmeye ceza kesildi, System.String[]

Bingöl Belediyesi, kamuya ait alanlara izinsiz bir şekilde reklam materyalleri astığı tespit ettiği 26 işletmeye 13 Bin TL idari para cezası kesti.


Belediye Zabıta Müdürlüğü, kamuya ait alanlar ile binaların duvarlarına yapıştırılan reklamlar, ilan ve afişlerle ilgili denetim başlattı.Kent genelinde denetime çıkan ekipler, afiş veya pankart asan esnafı uyararak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi gereği meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve pankart asmanın yasak olduğunu bildirdi.


Denetimler kapsamında otobüs durakları, elektrik panoları başta olmak üzere kamuya açık alanlara izinsiz bir şekilde reklam materyalleri astıkları tespit edilen 26 işletme sahibine 13 bin TL idari para cezası kesildiği bildirildi.


Denetimlere ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri materyaller Uyarı ve ikazlara rağmen aynı tutumu sergileyen işletme ve kişilere idari para cezası uygulanacak" denildi.


Açıklamada, afiş veya pankart asma işleminin, yasal çerçevede yapılması için belediyelere kişi veya kurumların yazılı başvuru yapmaları gerektiği, alınan izinle gösterilen noktalara, yine belirlenecek süre içerisinde asma işleminin yapılabileceği vurgulandı. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Ongun, 2020 su fiyatlarına neden zam yapıldığını 3 maddeyle açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 işletmeye ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]