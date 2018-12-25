Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 Yerdeki Özel Güvenlik Bölgesi Süresi Uzatıldı

Bingöl'de 26 Yerdeki Özel Güvenlik Bölgesi Süresi Uzatıldı

50 dakika önce

Bingöl'de 26 yerdeki özel güvenlik bölgesi süresinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl'de 26 Yerdeki Özel Güvenlik Bölgesi Süresi Uzatıldı, System.String[]
Bingöl'de 26 yerdeki özel güvenlik bölgesi süresinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi. Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen 26 yerin süresinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığını aktaran Valilik, süresi uzatılan yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğunu bildirdi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:26 Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Dönemine İlişkin Yayın İlkeleri Belirlendi AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:16:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 Yerdeki Özel Güvenlik Bölgesi Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]