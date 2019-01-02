Bingöl'de 263 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Bingöl'de kar ve tipi dolayısıyla kapanan 263 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl'de kar ve tipi dolayısıyla kapanan 263 köy yolu ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263'ünün çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.



Kapalı 18 köy yolunun ulaşıma açılması için 11 ekip çalışmasını sürdürüyor.

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