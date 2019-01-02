Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 263 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Bingöl'de 263 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

42 dakika önce

Bingöl'de kar ve tipi dolayısıyla kapanan 263 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl'de 263 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Bingöl'de kar ve tipi dolayısıyla kapanan 263 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263'ünün çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Kapalı 18 köy yolunun ulaşıma açılması için 11 ekip çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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