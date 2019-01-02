Bingöl'de 263 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263'ü ulaşıma açıldı.
BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263'ü ulaşıma açıldı.
Bingöl'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve ilçelerine bağlı köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iş makineleriyle yapılan çalışmayla 263 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı durumdaki 18 köy yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
- Bingöl
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:30 Kaynak: DHA
Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak