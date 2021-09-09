Bingöl'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından itibaren aranan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından itibaren aranan şahıs, 8 Eylül 2021 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL