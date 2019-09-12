Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 270 bin kök kenevir ve 89 kilo esrar ele geçirildi: 11 gözaltı
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Bingöl'de 270 bin kök kenevir ve 89 kilo esrar ele geçirildi: 11 gözaltı

1 saat önce

Bingöl'de 270 bin kök kenevir ve 89 kilo esrar ele geçirildi: 11 gözaltıBİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 270 bin 70 kök kenevir bitkisi ve 89 kilo 613 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 270 bin kök kenevir ve 89 kilo esrar ele geçirildi: 11 gözaltı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 270 bin 70 kök kenevir bitkisi ve 89 kilo 613 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Yasadışı Kenevir Ekimi ve Uyuşturucunun Piyasaya Arzı ile Mücadele kapsamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında 27 Ağustos-10 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada toplam 270 bin 70 kök Kenevir bitkisi,2 bin 613 kilogram kubar Esrar ve 87 kilogram toz Esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, olayın failleri 11 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.


7 şüpheliye daha gözaltı

Açıklamada, aynı dönem içerisinde merkez ve Genç ilçelerinde icra edilen yol kontrol ve aramalarında üzerinde ve aracında muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheliye de adli işlem yapıldığı belirtildi.

Bingöl'de 270 bin kök kenevir ve 89 kilo esrar ele geçirildi: 11 gözaltı

Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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