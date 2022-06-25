Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

25.06.2022 15:42
Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Bingöl'de eğitimlerini tamamlayan 212'si jandarma personeli olmak üzere 274 kişi destek AFAD gönüllüsü kimlik kartı almaya hak kazandı.

Bingöl'de eğitimlerini tamamlayan 212'si jandarma personeli olmak üzere 274 kişi destek AFAD gönüllüsü kimlik kartı almaya hak kazandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde düzenlenen eğitimlerde 274 gönüllüye hafif arama kurtarma eğitimi verilerek, afet durumlarında müdahale etme becerisi kazandırıldı.

Yüz yüze ve saha eğitimleri başarıyla tamamlayan jandarma personeline ve gönüllülere Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kimlik kartları verildi.

Ayrıca, programda AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verildi ve katılımcıların telefonlarına uygulama yüklendi.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

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