Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Yüz yüze ve saha eğitimleri başarıyla tamamlayan jandarma personeline ve gönüllülere Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kimlik kartları verildi.

Bingöl 'de eğitimlerini tamamlayan 212'si jandarma personeli olmak üzere 274 kişi destek AFAD gönüllüsü kimlik kartı almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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