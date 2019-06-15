Bingöl'de 28 imama belge
3 saat önce
Bingöl merkeze bağlı Kılçadır köyündeki Kuran kursunda çeşitli dönemlerde eğitimlerini tamamlayan 28 imama belge verildi.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:43 Kaynak: AA
merkeze bağlı Kılçadır köyündeki Kuran kursunda çeşitli dönemlerde eğitimlerini tamamlayan 28 imama belge verildi.
Madrag Taziye Evinde belge alan imamlar için düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve kasideler okundu.
İl Müftüsü Muharrem Genç
, imamları tebrik etti.
Kuran kursu sorumlusu Mehdi Çakırcı da anlamlı ve değerli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.
Daha sonra imamlara belgeleri verildi.
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