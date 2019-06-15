Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 28 imama belge
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Bingöl'de 28 imama belge

3 saat önce

Bingöl merkeze bağlı Kılçadır köyündeki Kuran kursunda çeşitli dönemlerde eğitimlerini tamamlayan 28 imama belge verildi.

Bingöl'de 28 imama belge, System.String[]
Bingöl merkeze bağlı Kılçadır köyündeki Kuran kursunda çeşitli dönemlerde eğitimlerini tamamlayan 28 imama belge verildi.
Madrag Taziye Evinde belge alan imamlar için düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve kasideler okundu.
İl Müftüsü Muharrem Genç, imamları tebrik etti.
Kuran kursu sorumlusu Mehdi Çakırcı da anlamlı ve değerli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.
Daha sonra imamlara belgeleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Bingöl, Güncel
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