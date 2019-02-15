Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 281 Köy Yolu Kapandı, Okullar Tatil Edildi

Bingöl'de 281 Köy Yolu Kapandı, Okullar Tatil Edildi

12 dakika önce

Bingöl'de geceden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 281 Köy Yolu Kapandı, Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Bingöl'de geceden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Yayladere ve Kigı ilçeleri hariç kent genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

Bingöl'de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Merkez ve ilçelerde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sonrası bazı yerlerde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, esnaflar da sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği ise kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada,"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere ve Kiğı ilçelerimiz hariç il merkezi ve diğer ilçelerimizdeki tüm okullarımızda öğleden sonra yarım gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan kent merkezinde Belediye Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 5 greyder, 10 yüklenici, 8 kamyon, 2 kaldırım temizleme aracı ve 200 personel ile karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

Kapalı köy yollarının açılması için ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 281 köy yolunu açma çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren başladığı aktarıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Yayladere, Kar, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 281 Köy Yolu Kapandı, Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]