Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 281 Köy Yolu Kardan Kapandı

Bingöl'de 281 Köy Yolu Kardan Kapandı

38 dakika önce

Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandıBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi'nce köy yollarının ulaşıma sağlanması amacıyla 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

Sabah, Kar, Bingöl, Güncel
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