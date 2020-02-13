Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 2 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 60 santimetreye, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaşması ulaşımda aksamalara neden oldu.

Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime ara verilirken, tatili fırsat bilen çocuklar poşet ve kızaklarla karda kayma keyfini doyasıya yaşadı.


Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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