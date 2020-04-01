Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan yağmur, bu sabah kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı Sancak beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar için Karayolları ekipleri harekete geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.