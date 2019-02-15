Bingöl'de 281 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
31 dakika önce
Bingöl'de kar yağışı dolayısıyla 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl
'de kar yağışı dolayısıyla 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için 11 ekip çalışma sürdürüyor.
Bu arada, şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Belediyesi
ekipleri ise kent merkezinde cadde ve sokakta biriken karları temizlemeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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