Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 281 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (3)

Bingöl'de 281 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (3)

51 dakika önce

MERKEZ VE 6 İLÇEDE OKULLAR YARIN DA TATİLBingöl'de kar nedeniyle merkez ile 6 ilçesindeki tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Bingöl'de 281 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (3), System.String[]
MERKEZ VE 6 İLÇEDE OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl'de kar nedeniyle merkez ile 6 ilçesindeki tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.  Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ile AdaklıKarlıova, Kiğı, SolhanYayladere ve Yedisu'da tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime Perşembe günü ara verildiği belirtilerek, "Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10.01.2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:53 Kaynak: DHA

Yedisu, Bingöl Valiliği, Bingöl, Genç, Güncel
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