Bingöl'de 281 Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de 281 köyü yolu ulaşıma kapandı Kentte kar kalınlığı yüksek yerlerde 40 santime ulaşırken, 281 köy yolu ulaşıma kapandı tüm okullar tatil edildiBİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bingöl'de 281 köyü yolu ulaşıma kapandı

Kentte kar kalınlığı yüksek yerlerde 40 santime ulaşırken, 281 köy yolu ulaşıma kapandı tüm okullar tatil edildi



BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentte kar kalınlığının 40 santim olarak ölçülürken, Valilik kar yağışı nedeniyle merkez dahil tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.Araç sahipleri kar nedeniyle araçlarını çıkartmakta zorluk çekti.Bazı esnaflar ise kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Esnaflardan Serhat Temuroğlu, "Bingöl karın merkezi olarak bilinen bir il. Bu kar yağışını bekliyorduk, geçtiğimiz yıl pek yoktu ama bu yıl iyi yağdı. Sabah erken saatlerde kalkıp iş yerimizi açtık ve karları temizlemeye başladık. Bu şekilde kar ile mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Kar yağışının tarıma faydalı olduğunu dile getiren Rıdvan Aslan ise, "Biz, artık barajlardan dolayı kar Bingöl'e yağmaz diyorduk, güzel oldu güzel de kar yağdı. Karın tarıma ciddi faydası var, yağması iyidir" şeklinde konuştu.

Kent genelinde eğitime kar tatili

Kar yağışının ardından ilk olarak Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıklayan valilik, kent merkezi ve diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışının ardından Bingöl genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engellilerin izinli sayıldığını açıkladı.

Kar, 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

Öte yandan İl Özel İdare Karla Mücadele Şube yetkilileri, kar yağışıyla birlikte hizmet ağları içinde bulunan 281 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin tüm bölgede aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Bingöl Belediyesi ise 5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında ana arterler, cadde ve sokakların temizlenme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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