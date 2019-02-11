Bingöl'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BİNGÖL'ün Adaklı
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adaklı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.23'te meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı. - Bingöl
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:10 Kaynak: DHA
Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü
Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi
Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı
Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi