Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Bingöl'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl
'de merkez üssü Adaklı
ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissetiklerini söyleyen bir vatandaş, "Bizi biraz endişelendirdi. Umarım daha büyük depremleri görmeyeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: DHA
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