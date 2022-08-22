Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bingöl'de 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.O.B. idaresindeki 12 AAB 293 plakalı ambulans, R.Y. yönetimindeki 23 HA 366 plakalı hafif ticari araç ve T.T. yönetimindeki 23 ACK 237 plakalı tır, Bingöl- Muş kara yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücü R.Y. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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