Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel bireylerle bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri,özel bireyler ve aileleri katıldı.Program öncesinde özel bireyleri masalarında tek tek ziyaret eden Vali Ekinci, sorun ve taleplerini dinledi.



Programda konuşan Vali Kadir Ekinci,"Söz konusu engelli kardeşlerimizle buluşma oluşunca bizleri ayrı bir telaş, ayrı bir heyecan ve mutluluk sarıyor. Sizlerle aynı masa etrafında olmak, birlikte çay içip sohbet etmek, dertleri ve talepleri dinleyip imkanlar ölçüsünde hizmet üretmek bizlere tarifsiz bir mutluluk veriyor. Bu bitmez tükenmez duygunun arkasında elbette insan ve Allah sevgisi var. Çünkü bizler, 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' ilkesi ile etrafımıza bakıyoruz. Bakışlarımız,barış, selamet, emniyet, hakkaniyet ve yardımseverlik yüklü. Darda kalmışa, sıkıntıda olana el uzatıp derman olmak bizim hem inancımızın hem de ifa ettiğimiz görevin gereğidir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın yurt sathına yaydığı bir sinerji ile engelli kardeşlerimiz için istihdam, sosyo-kültürel ve sportif çalışmalar, sayısız proje, hizmetlerden yararlanmada pozitif ayrımcılık gibi son derece olumlu hukuki ve iktisadi süreçler yaşıyoruz. Dolayısıyla, engelli kardeşlerimizle ilgili olarak kamu kurumlarında ve toplumda dünden bugüne farkındalık ve hassasiyet parametrelerinin önemli ölçüde geliştiğini gururla ifade edebiliriz. Tabi tüm bunlar hayata bakışla ilgili bir konu. Varlık, eşya, insan, çevre gibi konulardaki tutumunuzla ilgili. Hamdolsun medeniyetimiz bizlere sevgiyi, adaleti, merhameti öğretti. Dinine, mezhebine, meşrebine bakmaksızın mağdurun ve mazlumun yanında olmayı öğretti" dedi.



Düzenlenen programın sonunda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İŞKUR'un engelli bireylere sağladığı hizmetler hakkında bilgi verildi. - BİNGÖL