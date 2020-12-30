Son dakika haber: Bingöl'de 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Bingöl Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi.

Vali Kadir Ekinci, İl Özel İdare toplantı salonunda düzenlenen törende, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Devletin uyguladığı tedbirler sayesinde ülkenin pandemi sürecini atlatma eğilimine girdiğini ifade eden Ekinci, "Pandemi sürecinde sadece Türkiye'de değil dünyada da milyonlarca insan ne yazık ki hayatını kaybetti. Çok sinsi, öldürücü bir karaktere sahip olan bu virüsün yayılma hızını dikkate aldığımızda yapmamız gereken öncelikli olarak kurallara ve tedbirlere hassasiyetle riayet etmektir." dedi.

Pandemi sürecinde en ön safta yer alan ve gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını aktaran Ekinci, şöyle devam etti:

"Başta maske, mesafe ve temizlik olmak üzere tüm kurallara hassasiyet gösteren Bingöllü kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten biz biliyoruz ki sağlık çalışanı kardeşlerimizden kimileri günlerce, kimileri aylarca evine, sıcak yuvasına gidemedi. Sevdiklerinden ayrı kaldı, annesini, babasını, çocuğunu, kardeşini, dostunu görme imkanı bulamadı. Dolayısıyla belki de son yüzyılda gördüğümüz en ciddi gayreti ortaya koyarak bizlerin sağlığı için, hasta kardeşlerimizin iyileşmesi için elinden geleni yapıyorlar. Tabi burada başarı belgesi ve hediyeler sadece sembolik bir şey ifade edecektir ama bilin ki yüreğimizde, her namazımızda sizlere duacıyız. Allah sizlerden razı olsun."

Konuşmaların ardından Vali Ekinci, temsili olarak törene katılan 12 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi.