Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 3. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Bingöl'de 3. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

43 dakika önce

Bingöl'de bir binanın 3. katından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bingöl'de 3. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bingöl'de bir binanın 3. katından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, bir binanın 3. katından bir çocuğun düştüğünü görünce çevredeki vatandaşlara haber verdi. Çocuğu hareketsiz gören vatandaşlarda hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışmada, çocuğun 12 yaşındaki Y.A. olduğunu ve merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. İntihar ihtimali üzerinde de durulan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

İnönü mahallesi, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Stephen Curry Gerçeği! Görmeden Atıyormuş İYİ Parti'nin İtirazı Sonrası Sayılan Geçersiz Oylar AK Parti'nin Oyunu Arttırdı Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:54:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 3. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]