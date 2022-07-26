Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü

26.07.2022 00:22
Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü

BİNGÖL merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köyleri yakınlarında ağaçlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köyleri  yakınlarında ağaçlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Merkeze bağlı Gümüşlü köyü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerinde bulunan ağaçlık alanlarda gündüz saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve belediyeye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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