Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'ün 3 köyünde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Göltepesi köyü, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü ve Yayladere ilçesine bağlı Bilekkaya köyündeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Bölgelere Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Köylerdeki yangınlar, vatandaşların da desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
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