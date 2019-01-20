Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 3 Metreyi Aşan Karla Mücadele

Bingöl'de 3 Metreyi Aşan Karla Mücadele

23 dakika önce

BİNGÖL'de yoğun yağış sonrası kapanan köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele sürüyor.

Bingöl'de 3 Metreyi Aşan Karla Mücadele, System.String[]
BİNGÖL'de yoğun yağış sonrası kapanan köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele sürüyor. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar devam ediyor. Karayolları 84'üncü Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, 3 metreyi aşan kar altında çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 229 köyü yolunu temizleyip açtı. Kapalı olan 52 köy yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Kar, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Erdemli'de Çocuklara Karne Hediyesi 50 Kamyon Kar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!

Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 16:59:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 3 Metreyi Aşan Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]