Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü - Son Dakika

Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü
BİNGÖL - Bingöl'de Karlıova- Yedisu ilçesi arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.
Çığ, Karlıova-Yedisu ilçesi arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düşmesinin tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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