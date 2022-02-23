Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü - Son Dakika
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Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü

23.02.2022 16:52

Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü Bingöl'de Karlıova-Yedisu ilçesi arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.

Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü

BİNGÖL - Bingöl'de Karlıova- Yedisu ilçesi arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.

Çığ, Karlıova-Yedisu ilçesi arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düşmesinin tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü
Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü
Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü
Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü
Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü

YORUMLAR
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Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle kapandı Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle kapandı Çatıdan düşen kar kütlesi saman yüklü kamyona hasar verdi... O anlar kamerada Çatıdan düşen kar kütlesi saman yüklü kamyona hasar verdi... O anlar kamerada

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 farklı noktaya çığ düştü - Son Dakika
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