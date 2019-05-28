Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 3 odunluk yandı
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Bingöl'de 3 odunluk yandı

1 saat önce

Bingöl'de evler arasındaki 3 odunluk yandı.

Bingöl'de 3 odunluk yandı, System.String[]
Bingöl'de evler arasındaki 3 odunluk yandı.

Yangın, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 odunluk yanmaya başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, yaptığı çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:29 Kaynak: İHA
Bingöl, 3. Sayfa
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