Bingöl'de 3 odunluk yandı
1 saat önce
Bingöl'de evler arasındaki 3 odunluk yandı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:29 Kaynak: İHA
'de evler arasındaki 3 odunluk yandı.
Yangın, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 odunluk yanmaya başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu, Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bildirdi.
Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, yaptığı çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
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