Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika
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Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı

08.03.2022 10:09
Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı

Bingöl'de 'tehdit amacıyla kasten adam öldürme' suçundan 3 yıldır aranan şahsı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yakaladı.

Bingöl'de 'tehdit amacıyla kasten adam öldürme' suçundan 3 yıldır aranan şahsı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yakaladı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tehdit amacıyla kasten adam öldürme' suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Şahıs, 5 Mart 2022 tarihinde Karlıova ilçesi kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı

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Karlıova, Jandarma, Bingöl, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika
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