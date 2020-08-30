Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajı okunmasının ardından, Atatürk Anıtına Valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98'inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl 'de de kutlandı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur