30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci , Belediye Başkanı Erdal Arıkan , kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na valilik ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

Bingöl 'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

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