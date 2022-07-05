Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

05.07.2022 10:29
Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka-9 operasyonu çerçevesinde 2 farklı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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