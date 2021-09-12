Bingöl'de 33 şehidin anıt mezarında fotoğraflar yenilendi - Son Dakika

Bingöl'de 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 askerin anıt mezarındaki fotoğrafları ve bayraklar yenilendi.

24 Mayıs 1993 yılında Bingöl- Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusu sonucu şehit edilen 33 erin anıt mezarlarında yenileme çalışması yapıldı. Bu kapsamda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 33 şehit anıtındaki fotoğraflar ve Türk bayrakları yenilendi. - BİNGÖL