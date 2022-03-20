Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

20.03.2022 14:37
Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl'de yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl'de yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir araç durdurulmuş olup Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek (1) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Jandarma, Tragger, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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